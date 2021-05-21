وقالت وزارة الداخلية - في بيان - إنه "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مفادها استلام مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لطلب رخصة تنظيم مسيرة يوم الجمعة، وبهذا الخصوص، تنفي تفند الوزارة قطعيا محتوى هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تندرج ضمن الحملات المغرضة ذات الأهداف المبيتة".



وأشار الوزارة إلى بيان سابق أصدرته في 9 مايو الجاري، الذي يوضح ضرورة التقيد بأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.

واعتاد نشطاء الحراك الشعبي الجزائري التظاهر كل يوم جمعة في عدة ولايات منذ انطلاقه في فبراير 2019.