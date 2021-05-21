الجيش العراقى يعلن مقتل قياديين بداعش يشغلان مناصب هامة فى ديالى

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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن مقتل قياديين بداعش "يشغلان مناصب هامة" فى محافظة ديالى.

وقال رسول ، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز االإخبارية، "إنه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبسواعد رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان انطلقت اليوم الخميس، عمليةٍ نوعية استندت على جهد استخبارى وفق أسلوب متطور، حيث تمكنت القوات وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية من قتل قياديين اثنين يشغلان مناصب هامة فى عصابات داعـش الإرهابية ضمن محافظة ديالى قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر السابقة".

وأشار إلى أن العملية استندت على معلومات دقيقة ومراقبة نوعية استمرت لأشهر، حيث انتهز رجال جهاز مكافحة الإرهاب الفرصة لضرب الإرهابيين اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر فى تحركُاتهما واتصالاتهما.