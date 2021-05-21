التحريات: تاجر "الهايدور" يستخدم سيارة مسروقة من النزهة فى توزيع المخدرات

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث، اتهام عاطل بالاتجار فى المخدرات، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم، سقط فى قبضة الشرطة بمخدر "الهايدرو" أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها من منطقة النزهة.

وكانت البداية اثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث تمكنت من ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة، وبحوزته (كمية من مخدر الهايدرو).

بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بشرائه السيارة من أحد الأشخاص بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه"، وعلمه بأنها متحصلات واقعة سرقة، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.