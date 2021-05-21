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الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين فى مدينة العاشر

الجمعة، 21 مايو 2021 10:45 ص
الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين فى مدينة العاشر مشروع بمدينة العاشر من رمضان
كتب: أحمد حسن

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قام المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أمس بجولة تفقدية بمشروع سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل "الإعلان العاشر" بالمدينة، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها يونيو المقبل، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة.
 
واستهل المهندس أحمد عمران، ومرافقوه جولتهم، بتفقد أكثر من 11380  وحدة سكنية بمنطقة "حي الأندلس" في شرق المدينة بالقرب من طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، للتأكد من توفير كافة المرافق بالحي، ومتابعة أعمال الطرق الداخلية والخارجية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم.
 
كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان 3700 وحدة سكنية جارٍ الانتهاء من تنفيذها  بالحي الـ33، وتابع أعمال المرافق والطرق  بالحي.
 
وحرص المهندس أحمد عمران، على الاطمئنان على انتظام كافة العاملين في المواقع المختلفة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر، وعلى سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق معايير السلامة والأمان لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وأكد المهندس أحمد عمران، على الالتزام بخطة تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير وبما يتوافق مع البرنامج الزمنى.

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