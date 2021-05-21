الاحتفالات تعم كافة المدن الفلسطينية مع بدء سريان وقف إطلاق النار.. صور

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علت أصوات التكبيرات والتهليل فى كل المدن الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة ، بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية.

📷 عدسة صفا ترصد احتفالات كبيرة في الشوارع وفوق أنقاض بيوت قصفها الاحتلال وسط مدينة غزة عقب اعلان الانتصار وانتهاء عدوان الاحتلال pic.twitter.com/bI85NQlCG2 — وكالة صفا (@SafaPs) May 21, 2021

وخرج الفلسطينيون فى مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والتجمعات الفلسطينية بداخل إسرائيل - مع تمام الساعة الثانية (بتوقيت فلسطين) وبدء سريان التهدئة - إلى الشوارع بشكل عفوى وسط تكبيرات من فوق أسطح البنايات السكنية والمساجد وفى الشوارع، رفعوا فيها الأعلام الفلسطينية والرايات وسط هتافات بالفرحة والسرور حتى ساعات طلوع الفجر بالتزامن مع إطلاق مفرقعات وأعيرة نارية؛ للتعبير عن نصرهم على الاحتلال الذى انكفأ مع صمود أبناء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وجابت الجماهير الفلسطينية مختلف المدن وأطلقوا أبواق سياراتهم تعبيراً عن الفرح بوقف إطلاق النار فى القطاع، حيث يعتبر هذا الاحتفال هو الأول لهم بعد انقضاء فترة عيد الفطر فى القصف وتشييع الشهداء والحزن على فراقهم وتدمير منازلهم.