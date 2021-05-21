اليوم السابع
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الجمعة، 21 مايو 2021 06:29 ص
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إنشاء 3 مدارس بقرية الرياض ببنى سويف ضمن " حياة كريمة"

الجمعة، 21 مايو 2021 06:00 ص
إنشاء 3 مدارس بقرية الرياض ببنى سويف ضمن " حياة كريمة" مدرسة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع" استمرار العمل بمبادرة حياه كريمة داخل قرى مركز ناصر ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياه كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر .

 

وأضاف على يوسف، أن قرية الرياض تشهد إنشاء 3 مدارس جديدة ضمن المبادرة، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء أعمدة الدور الثالث العلوي لمدرسة التعليم الأساسي والمدرسة الفنية بالرياض بمجمع المدارس وملحق مدرسة الشهيد أحمد عباس رغمان بقرية الرياض.

 

وتابع يوسف أنه تم استلام الشركة المنفذة لخطوط المياه بقرية بني عدي، والبدء في إحلالها وتجديدها، فيما يتم استكمال أعمال تبطين الترع بدء بترعة المنصور وترعة قشيشة رقم 4 طريق عزبة غيضان بقرية طنسا الملق.

 

 

 


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