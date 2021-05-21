إقبال على شواطئ البحر الأحمر بعد عودة فتحها من جديد.. لايف

وأجرى اليوم السابع بثا مباشرا من شاطئ النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، والذى يعد أكثر الشواطئ إقبالا لكونه وسط مدينة الغردقة وتابع لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبه قال أشرف فؤاد مدير النادي الاجتماعي بالغردقة أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين اثناء الدخول لشاطئ النادي بقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة خلال الدخول والتباعد أثناء الجلوس علي الشاطئ.

واضاف مدير النادى الاجتماعي بالغردقة لـ"اليوم السابع"، أن سيتم التعامل مع الأشخاص الغير ملتزمين بقواعد وقوانين النادي بإيقاف العضوية لمدة شهر والحرمان من دخول النادي وذلك في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وملابس البحر وعدم المحافظة علي نظافة المكان والقاء القمامة والمهملات فى غير أماكنها المخصصة لذلك.