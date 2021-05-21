اليوم السابع
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إقبال على شواطئ البحر الأحمر بعد عودة فتحها من جديد.. لايف

الجمعة، 21 مايو 2021 12:14 م
إقبال على شواطئ البحر الأحمر بعد عودة فتحها من جديد.. لايف إقبال على شواطئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصد اليوم السابع في بث مباشر إقبال المواطنين على الشواطئ بالبحر الأحمر بعد فتحها تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بفتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ مرة أخرى.
 
 
وأجرى اليوم السابع بثا مباشرا من شاطئ النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، والذى يعد أكثر الشواطئ إقبالا لكونه وسط مدينة الغردقة وتابع لمحافظة البحر الأحمر. 
 
من جانبه قال أشرف فؤاد مدير النادي الاجتماعي بالغردقة أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين اثناء الدخول لشاطئ النادي بقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة خلال الدخول والتباعد أثناء الجلوس علي الشاطئ.
 
واضاف مدير النادى الاجتماعي بالغردقة لـ"اليوم السابع"، أن سيتم التعامل مع الأشخاص الغير ملتزمين بقواعد وقوانين النادي بإيقاف العضوية لمدة شهر والحرمان من دخول النادي وذلك في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وملابس البحر وعدم المحافظة علي نظافة المكان والقاء القمامة والمهملات فى غير أماكنها المخصصة لذلك.

 

إقبال-المصيفين
إقبال-المصيفين

 

اقبال-المصيفين-علي-الشواطئ
اقبال-المصيفين-علي-الشواطئ

 

المصيفون-يستمتعون-بالشواطئ
المصيفون-يستمتعون-بالشواطئ

 

المصيفين-في-الشواطئ
المصيفين-في-الشواطئ

 

بدء-إقبال-المصيفين-علي-الشواطئ
بدء-إقبال-المصيفين-علي-الشواطئ

 

شواطئ-البحر-الأحمر
شواطئ-البحر-الأحمر

 

شواطئ-البحر-الأحمر-وتواجد-المواطنين
شواطئ-البحر-الأحمر-وتواجد-المواطنين

 


شواطئ البحر الاحمر

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