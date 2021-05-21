إصابة 9 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر انقلاب ميكروباص بمصرف بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بالشرقية، بينهم 3 أطفال بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم ، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بمياه مصرف، أمام قرية شبرا النخلة دائرة مركز بلبيس، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد حسام القصبى، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول كل من " عبد الله محمد السيد " 32 عاما مصابا بكدمات وسحجات بالوجه، و" شاهندة شحتة" 14 عاما مصابة بكدمات بالجسم واشتباه كسر بالكتف الأيسر، و" شيماء عيد فاروق" 13 عاما مصابة بجرح قطعى باليد اليسرى، و" محمد عبد الهادى مسلم" 17 عاما مصابا بجرح بالحاجب الأيمن، و" شروق صالح عبد الوهاب" 15 عاما مصابة باشتباه كسر بعظم الصدر، و"فتحى يحى محمد" 22 عاما مصابا بكدمات بالجسم، و"حسنى شعبان" 34 عاما مصابا باشتباه كسر بالكوع الأيمن، و"يسرية فكرى" 40 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"سهام عبد النبى" 30 عاما مصابة بكدمات متعددة بالجسم، وجميعهم مقيمين قرية شبرا النخلة.

وتبين حدوث إصابتهم إثر إنقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بمصرف طريق" بلبيس- شبرا النخلة" وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.