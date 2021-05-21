أ ش أ: استمرار فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة ، ولإدخال المساعدات الى القطاع.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، أنه تم افتتاح المعبر من الجانب المصري استثنائيا (لليوم السادس على التوالي)، وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وادخال المساعدات الانسانية إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية، لافتة إلى أنه قد تم تشغيل المعبر يوم الأحد الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات الى القطاع، علاوة على عبور الحالات الانسانية من الجانبين، وأنه تم تشغيله اليوم فقط لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من القطاع وادخال المساعدات الى القطاع، حيث إنه من المعتاد تعطيل العمل بالمعبر أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.