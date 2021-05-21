اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أعراض تشير لإصابتك بمرض السكر.. أبرزها العطش الشديد ووخز القدمين

الجمعة، 21 مايو 2021 07:00 ص
أعراض تشير لإصابتك بمرض السكر.. أبرزها العطش الشديد ووخز القدمين قياس السكر- أرشيفية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع "the health" الطبى أن مرض السكر هو حالة مزمنة مرتبطة بمستويات عالية من السكر بشكل غير طبيعى (الجلوكوز) في الدم، والأنسولين الذى ينتجه البنكرياس يقلل من نسبة الجلوكوز فى الدم، وفى هذه الحالة يصبح غياب أو عدم كفاية إنتاج الأنسولين، أو عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح سببا فى مرض السكر.

فقدان الوزن
فقدان الوزن

 

وأضاف الموقع أن أعراض الإصابة بمرض السكر هى التالي :

1- زيادة كمية البول.

2-العطش الشديد.

3- خسارة الوزن .

4- الجوع

5- الإعياء

6- مشاكل البشرة

7-بطء شفاء الجروح.

8- وخز فى القدمين وأصابعها.

وأوضح الموقع، أن بعض عوامل الخطر التى تصيب مرضى السكر تشمل زيادة الوزن والسمنة، مما يؤدى إلى نمط حياة مستقر، أوتاريخ عائلى لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات الكولسترول "الجيد" ومستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية فى الدم.

الوجبات السريعة
الوجبات السريعة

 

علامات مبكرة لمضاعفات مرض السكر على الجسم

1-الجفاف وزيادة العطش واستهلاك المياه.

2- فقدان الشهية.

3- الغثيان والقىء .

4- عدم وضوح الرؤية .

5- الخمول.

 

ويعتمد السبب فى الإصابة بالسكر على عملية الأيض فى الجسم، حيث إن الكربوهيدرات التى يحصل عليها الجسم من أكل الخبز، والبطاطا، والأرز، والكعك وغيرها من الأغذية العديدة الأخرى، تتفكك وتتحلل بشكل تدريجى ، وتبدأ عملية التفكك والتحلل هذه فى المعدة، ثم تستمر في الاثنى عشر (Duodenum) وفى الأمعاء الدقيقة ، وتنتج عن عملية التفكك والتحلل هذه مجموعة من السكريات (كربوهيدرات - Carbohydrate) يتم امتصاصها فى الدورة الدموية.

كما أن خلايا الإفراز الداخلى (Internal secretion) الموجودة فى البنكرياس (Pancreas)، والتي تسمى خلايا بيتا (Beta cells)، حساسة جدا لارتفاع مستوى السكر فى الدم وتقوم بإفراز هرمون الإنسولين (Insulin) ، والإنسولين هو جسر أساسى لدخول جزيئات السكر، الجلوكوز، إلى داخل العضلات حيث يتم استعماله كمصدر للطاقة، وإلى أنسجة الدهن والكبد الذى يتم تخزينه.

 

 


الصحة

صحة

اخبار الصحة

مرض السكر

اعراض الاصابة بالسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة