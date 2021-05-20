14 نصيحة لتجنب حرائق الشقق أبرزها صيانة الأسلاك الكهربائية دوريا

كتب عبد الرحمن سيد

تنصح إدارة الحماية المدنية باتباع مجموعة من الإرشادات لتلاشى حرائق الشقق والمساكن بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، خاصة في الصيف مع كثرة تشغيل أجهزة التكييف.

وشملت قائمة النصائح والإرشادات الآتى: