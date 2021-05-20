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14 نصيحة لتجنب حرائق الشقق أبرزها صيانة الأسلاك الكهربائية دوريا

الخميس، 20 مايو 2021 06:15 ص
14 نصيحة لتجنب حرائق الشقق أبرزها صيانة الأسلاك الكهربائية دوريا حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تنصح إدارة الحماية المدنية باتباع مجموعة من الإرشادات لتلاشى حرائق الشقق والمساكن بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، خاصة في الصيف مع كثرة تشغيل أجهزة التكييف.

وشملت قائمة النصائح والإرشادات الآتى:

  1. التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.
  2. قطع التيار عند غسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
  3. صيانة الأسلاك الكهربائية دوريا.
  4. التأكد من إدخال الأسلاك الكهربائية فى الأنابيب المعزولة.
  5. عدم تشغيل أي مصدر كهربائى عند الاشتباه فى تسرب الغاز.
  6. تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
  7. منع وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية.
  8. تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
  9. عدم تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل المكيفات.
  10. عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة والماركات المستحدثة.
  11. عدم وضع اسطوانات الغاز في الشمس.
  12. عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.
  13. عدم تشغيل المكيفات بكثافة خصوصًا وقت الذروة.
  14. عدم تخزين المخالفات واسطوانات الغاز والمواد سريعة الاشتعال مثل البنزين داخل الشقق.

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