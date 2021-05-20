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وزير الرى يكشف تفاصيل التعامل مع الملء الثانى لسد النهضة.. إنفوجراف

الخميس، 20 مايو 2021 03:55 م
وزير الرى يكشف تفاصيل التعامل مع الملء الثانى لسد النهضة.. إنفوجراف إنفوجراف

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر جاهزة ببنية تحتية قوية للموارد المائية فى حالة الملء الثانى لسد النهضة، مشدداً على أن عدم الوصول لاتفاق مرضى لملء وتشغيل سد النهضة يسبب مشكلة للجميع" سيدخلنا فى دوائر أخرى نحن فى غنى عنها، وهذا مهم للجميع".

وشرح الدكتور محمد عبد العاطى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، آليات التعامل مع الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى حال حدوثه، وقال "أننا عندما نتحدث عن إدارة الموارد المائية، لابد أن نفكر فى البنية التحتية وقدراتها على تحمل الصدمات، فمثلا عند حدوث جفاف يكون السؤال ما هى المدة التى من الممكن أن نتحملها؟.. وإذا حدثت فيضانات عالية من الممكن أن نتحملها إلى متى؟.. وكذلك فى حالة حدوث سيول كيف سنتعامل معها؟ كما أن التغيرات المناخية مثلها مثل الفيضان العالى والجفاف والسيول".

وزير الرى يكشف التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة
وزير الرى يكشف التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة

 


سد النهضة

مفاوضات سد النهضة

مفاوضات مصر والسودان واثيوبيا

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