مصرع شخصين يستقلان سيارة ملاكي في حادث تصادم بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخصان مصرعهما في حادث مرروي بمنطقة الصف في الجيزة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الصف.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين يستقلان سيارة ملاكي حيث تحطمت مقدمتها بالكامل.

تم نقل المتوفيين إلى المستشفى، وإعادة حركة السير لطبيعتها، بعد رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.