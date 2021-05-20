مصرع شخصين سقطا من قطارين فى حادثين منفصلين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخصان مصرعهما، اليوم، الخميس، إثر سقوطهما فى حادثين متفرقين من قطارين بمركزى ببا والواسطى فى محافظة بنى سويف، وجرى نقل الجثث إلى مشرحتى مستشفى ببا والواسطى تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

فى الحادث الأول لقى عامل مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من قطار الصعيد بمحطة سكة حديد ببا جنوب محافظة بنى سويف، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من قطار لشخص بمحطة سكة حديد ببا، ووفاته، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة.

وتبين أن الجثة لعامل يدعى محمد على محمد مبروك، 29 سنة، عامل، مقيم محافظة المنيا، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وفى حادث ثان لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر سقوطه من قطار أمام مزلقان افوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا بوقوع حادث سقوط من قطار بمزلقان افوه بالوسطى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

جرى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالحادثين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.