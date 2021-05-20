مصادر: تصدير شحنة الغاز الثانية عشر من دمياط خلال يومين فى طريقها إلى الهند

كتبت -مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير شحنة غاز طبيعى مسال خلال يومين هى "الثانية عشر" من مصنع إسالة الغاز بدمياط، مضيفة أن حجم الشحنة يبلغ حوالى 153 ألف متر مكعب غاز مسال، وستتجه للهند.

ويساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.