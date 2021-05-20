مدير تعليم المنوفية يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية الرياضية بنسبة نجاح 98.75%

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الثانية الرياضية للصف الثالث الثانوي لطلاب المدارس الرياضية بشبين الكوم ومنوف بنسبة نجاح بلغت 98.75% وذلك بحضور أماني عبد القوي موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان بلغ 125 طالبا حضر منهم 121 طالبا وطالبة .

كما كرم اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية فريق التدريب والتعليم المزدوج من معلمي شعبة الغزل والنسيج من محافظتي الغربية والدقهلية لمجهودهم المتميزة ومساهمتهم الفعالة في رفع كفاءة والعملية التعليمية ورفع مستوى طلاب شعبة الغزل بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بمدينة السادات لمراجعة مواد الدبلوم لمدة أسبوع كامل بالتعاون والتنسيق التام مع التوجيه العام المركزي بوزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية.

حضر مراسم التكريم أحمد الشناوي مدير عام التعليم الفني بالمديرية.