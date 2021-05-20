محافظ كفر الشيخ: جهازا أشعة مقطعية جديدين للمستشفى العام ودسوق

كفر الشيخ - محمد سليمان

يشهد قطاع الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تطوراً كبيراً سواء في توفير الأجهزة الطبية المتعددة أو تقديم خدمات طبية للمرضى، إضافة لتركيب تانكات اكسجين بالمستشفيات العامة والمركزية، ومستشفيات التأمين الصحي.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إرسال جهازي أشعة مقطعية لمستشفى دسوق العام ،وكفر الشيخ العام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أجهزة الأشعة المقطعية والمخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد ستدعم المنظومة الطبية في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية الأسبوعية التي تنظمها المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر بجميع قرى المحافظة، لافتا أنها تشمل أغلب التخصصات الطبية وتشعر المواطن بأن الدولة تقف بجانبه.