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محافظ أسوان: "نؤسس لبنية تحتية تقعد 10 سنين بدون تكسير أسفلت".. فيديو

الخميس، 20 مايو 2021 07:30 ص
محافظ أسوان: "نؤسس لبنية تحتية تقعد 10 سنين بدون تكسير أسفلت".. فيديو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبرى فى كافة المجالات، ويتم حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات على أرضها تصل استثماراتها لـ85 مليار جنيه، فى مختلف القطاعات للنهوض بالمحافظة سياحياً وصحياً وبنية تحتية وطرق وكبارى، وعلق قائلاً: "واخدين البلد فحت وردم حتى لا يتم حفر الشوارع مرة أخرى إلا بعد 10 سنين مثلاً".

وقال محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع": "إن المحافظة كانت تعانى من مشاكل رئيسية متعلقة بالبنية التحتية وهو ما يتطلب المزيد من أعمال الحفر والتكسير فى الشوارع، وأعتقد أنه ليس هناك عيب عندما نصبر سنة أو سنتين فى هذه الأعمال حتى يتم تأسيسها بالشكل المطلوب وإنهاء المرافق والبنية التحتية على أكمل وجه".

وأشار إلى أن المحافظة تحاول ألا تقع فى الأخطاء السابقة وتضطر للحفر فوق ما تم رصفه بعد فترة قصيرة، بسبب كسر ماسورة أو أعمال صيانة طارئة، موضحاً أنه خلال فترة العمل لم يتم تعطل مرور أو إغلاق شوارع بسبب هذه الأعمال، وقال: "نحاول إنجاز هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن، وعلى كل الناس المسئولة عن البنية التحتية داخل المحافظة أن توقع على ألا يتم حفر الشوارع مرة أخرى إلا بعد 10 سنين مثلا".


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