وذكر المجلس، فى بيان اليوم الخميس، أن الجلسة ستنعقد بناء على طلب رسمى قدمته باكستان أمس بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامى، ودولة فلسطين.

يشار إلى أن المجلس يمكنه أن يقرر فى أى وقت عقد جلسة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان وذلك إن توفر توقيع ثلث أعضاء المجلس ( 16 دولة ) البالغ عددها 47 دولة على الطلب.