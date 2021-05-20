متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: عودة العظة الأسبوعية للبابا تواضروس 23 يونيو

كتب: محمد الأحمدى

يترقب الكثير من الأقباط موعد عودة العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث كانت آخر عظة له قبل أسبوع الآلام.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن العظة الأسبوعية للبابا تواضروس ستعود مع نهاية فترة الخماسين المقدسة يوم 23 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن عظة قداسة البابا تواضروس الثانى الأخيرة كانت أون لاين عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الرسمى للكنيسة القس موسى إبراهيم يعقوب، بدون حضور شعب، نظرًا للإجرءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.