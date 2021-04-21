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قبل أسبوع الآلام..

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية "أون لاين" مساء اليوم

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:36 م
البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية "أون لاين" مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 
 
ومن المقرر أن يتم إذاعة عظة قداسته أون لاين عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الرسمى للكنيسة القس موسى إبراهيم يعقوب، بدون حضور شعب نظرًا للاجرءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
 
وتعتبر عظة البابا تواضروس اليوم قبل بدء أسبوع الآلام، الذى يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق أحد السعف وهو تذكار دخول السيد المسيح إلى القدس. 
 
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد المقبل، بعيد أحد الشعانين حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، ويسمى الأسبوع الذى يبدأ به بأسبوع_الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس.

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