كل ما تريد معرفته عن أسباب وطرق علاج الربو

كتب - محمود جلال

يعد التلوث والتدخين ومسببات الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي من الأسباب الشائعة وراء ارتفاع نسبب الإصابة بمرض الربو، ورغم أن عدة طرق للتحكم في الربو إلا أن الأطباء ينصحون باستخدام أجهزة الاستنشاق، ويكشف التقرير التالى أهمية أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



أجهزة وطرق الاستخدام البخاخ للربو

أسباب الربو

قال الدكتور إندو خوسلا، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة بالهند، إن أمراض الجهاز التنفسي والحساسية آخذة في الارتفاع على مستوى العالم في كل من الأطفال والبالغين، وكانت هناك زيادة في حدوث الربو والتهاب الأنف التحسسي عبر جميع الفئات العمرية، وكشف استشارى طب الأطفال الهندى أسباب الربو ومنها: التلوث الخارجي، والتلوث الداخلي، وحساسية الغبار، وتغيير نمط الحياة، والتغيرات الموسمية.



البخاخ للربو

السمنة والربو

على الرغم من وجود اتجاه متزايد لاستخدام أجهزة الاستنشاق، إلا أن هناك أمراضا تعوق استخدامه ومنها ​​السمنة فهي عامل خطر آخر للربو ويتطلب قبل استخدام بخاخ الربو ضرورة التغيير في نمط الحياة وعادات الأكل اليومية لعلاج السمنة.

كيف تتعامل مع أجهزة الاستنشاق؟

تحتوي أجهزة الاستنشاق على أدوية موصوفة طبيًا تذهب مباشرة إلى الرئتين أثناء استخدام أجهزة الاستنشاق وتنفسها، ويمكن تناول أجهزة الاستنشاق للوقاية والعلاج، وهناك نوعان من أجهزة الاستنشاق قصيرة المفعول وطويلة المفعول وفقًا لتركيباتها، تستخدم أجهزة الاستنشاق قصيرة المفعول أو أجهزة الاستنشاق للوقاية من نوبات الربو بينما تساعد أجهزة الاستنشاق طويلة المفعول في السيطرة على أعراض الربو ومسبباته، هناك أيضًا نوعان - من أجهزة الاستنشاق كورتيكوستيرويد وأجهزة الاستنشاق مع موسعات الشعب الهوائية.



البخاخ للربو

اترك مخاوف البخاخ

قال الدكتور أشوك ماهشور استشارى أمراض الرئة والصدر في مستشفى هندوجا بالهند: التلوث في حياتنا اليومية وراء تزايد عدد مرضى الربو وقد تبنى الكثير منهم الآن العلاج بالاستنشاق ومع ذلك لا يزال لدي مرضى الربو وخاصة الآباء مخاوف بشأن أجهزة الاستنشاق، إنهم يخشون أنه يمكن أن يصبح إدمانًا ويصبح عادة وبالتالي، من المهم أن ننشر النوع الصحيح من الوعي والتعليم، حيث أكد الخبراء أن استخدام أجهزة الاستنشاق آمن بنسبة 100% وهي مفيدة على المدى الطويل وليس لها أي آثار جانبية.