"علم طفلك - الله خالق كل شيء".. أول فيديو تربوى للأوقاف يستهدف الأطفال

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر القناة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقع "يوتيوب"، أول فيديو تربوى من إنتاج الوزارة يستهدف الأطفال من عمر 6 سنوات وذلك تحت عنوان ""علم طفلك - الله خالق كل شيء".

وأكدت الوزارة أنها ستتوسع فى الدعوة الالكترونية ونشر فيديوهات التوعية سواء للشباب أو النشء، مؤكدة أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هدف استراتيجي للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية ، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، بلغت 16 صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

وأكد وزير الأوقاف، أن شباب الوزارة المتميزين وبخاصة خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر لديهم القدرة الفنية والتقنية والعلمية والقدرة الفائقة على تطوير الذات لأنفسهم ومواقع وصفحات وقنوات الوزارة مع الاستفادة بكل جهد مخلص يقدم دعمًا فنيًّا أو معنويًّا لهذه الانطلاقة الكبرى في مجال الدعوة الإلكترونية ، قصد إيجاد بديل دعوي آمن وسطي مستنير لشبابنا وأبنائنا والمجتمع والعالم.