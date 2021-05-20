اليوم السابع
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صحة بورسعيد: فرق طبية بلجان الإمتحانات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية

الخميس، 20 مايو 2021 03:00 ص
صحة بورسعيد: فرق طبية بلجان الإمتحانات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية الدكتور أحمد حسن وكيل صحة بورسعيد
بورسعيد – محمد عزام

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قال الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، إنه سيتم نشر العديد من الفرق الطبية بكافة لجان الإمتحانات ، للإشراف علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ، حفاظاً علي الطلبة والطالبات ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

وأكد "حسن"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإتفاق مع الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، علي تشكيل فرق طبية للتواجد بكل المدارس واللجان الإمتحانية المنعقدة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، أن هذه الفرق الطبية تقوم بالإشراف أيضاً علي عملية التطهير والتعقيم التي تتم داخل وخارج اللجان قبل وبعد أداء كل امتحان ، مشيراً إلى أنه يتم الإشراف أيضاً علي ارتداء الكمامات سواءً للطلبة أو القائمين علي العملية الإمتحانية .

وأشار إلى أن كل الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتم في المدارس واللجان نقوم بالإشراف عليها كمديرية الصحة بالمحافظة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم .

 

 


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