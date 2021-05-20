اليوم السابع
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شقيق ضحية الحوامدية يتهم سائقا بقتله ويتسلم الجثمان بعد التصريح بالدفن

الخميس، 20 مايو 2021 01:00 ص
شقيق ضحية الحوامدية يتهم سائقا بقتله ويتسلم الجثمان بعد التصريح بالدفن جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شقيق شاب قتله سائق توك توك فى الحوامدية، والذى اتهمه بقتل شقيقه.

وتسلم أفراد أسرة الضحية جثته، بعد إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالتشريح والدفن، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتم تشييع جنازته بمحل إقامته في الحوامدية، وسط حالة من الحزن بين أفراد عائلته وجيرانه وأصدقائه.

واعترف سائق التوك توك، المتهم بارتكاب جريمته بالاعتداء على الضحية بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحيال شقيقه المتهم بذات الجريمة.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه اختلف مع سائق توك توك على أجرة توصيله، مما دفع السائق وشقيقه للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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