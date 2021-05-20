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سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 20 مايو 2021 03:53 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك المصرية ريال سعودى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس الموافق 20-5-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى البنك الأهلي المصري عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك "مصر" ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.99جنيه للشراء، و19.16جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.07جنيه للشراء، و19.23جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.08جنيه للشراء، و19.21جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

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