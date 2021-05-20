زيادة أعداد مواقع تلقى لقاح كورونا لأربعة مراكز بمحافظة أسوان

أسوان - صلاح المسن

قامت مديرية الصحة بأسوان بزيادة الأماكن وأعداد مواقع تلقى لقاح كورونا لأربعة مراكز بمحافظة بأسوان، يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان لزيادة أعداد مركز تلقى لقاح كورونا داخل محافظة أسوان ، والتسهيل على المواطنين فى الحصول عليه.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل الوزارة الصحة بأسوان فى تصريحات صحفية عن زيادة أعداد مراكز تلقى اللقاح بمحافظة أسوان لعدد 4 مراكز ، وتشمل مستشفى صدر أسوان ومعهد أورام أسوان ، و مستشفى دراو المركزى ، و إدارة نصر النوبة الصحية ، و إدفو غرب بمبنى حى جنوب.

حيث تم تجهيز مراكز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لتلقى المواطنين اللقاح، طبقا لمعايير مكافحة العدوى ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

من ناحية أخرى واستمراراً لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تواصل الجهود المبذولة من لجان التفتيش برئاسة رؤساء المراكز والمدن تنفيذاً لهذه القرارات من أجل مجابهة انتشار جائحة كورونا ، موضحاً بأنه عقب إجازة عيد الفطر المبارك سيتم مواصلة الالتزام بقرار الغلق فى التاسعة مساءاً للمحلات والمولات التجارية والمقاهى والكافتريات والمطاعم والملاهى والأندية ومراكز الشباب حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وذلك حتى 21 مايو الجارى ، وبالتوازى استهدفت الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيروس، وأشار اللواء أشرف عطية بأنه كانت هناك توجيهات مشددة لكافة مسئولى المحليات بالتعامل الفورى مع الإشغالات ومخلفات القمامة والتراكمات ورفعها أول بأول للحفاظ على المظهر الحضارى بالشوارع والميادين.