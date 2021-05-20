رئيس وزراء العراق يبحث الأوضاع الميدانية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن الكاظمي وماكينزي بحثا تطورات الأوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفًا أن الجانبين اتفقا على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.



وأشار البيان إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة ستضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، موضحًا أن الكاظمي ومكينزي ناقشا الأطر الأخرى العلاقة الأمنية بين البلدين.