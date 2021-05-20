اليوم السابع
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حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا بأرض المعارض..و600 فرد يقدمون الخدمة

الخميس، 20 مايو 2021 05:02 م
حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا بأرض المعارض..و600 فرد يقدمون الخدمة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
إعداد – أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

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