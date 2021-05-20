حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا بأرض المعارض..و600 فرد يقدمون الخدمة

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.





الرعاية الصحية تعلن تسجيل 7 منشآت صحية بـ3 محافظات بالاعتماد والرقابة الصحية



طقس حار غدا بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة



الحكومة تنفى تحصيل رسوم نظير الدفع الإلكترونى عند سداد مستحقات الخدمات

التعليم تعلن تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية للمديريات الثلاثاء المقبل



وزير التعليم: أكثر من 150 تخصصا جديدا يضاف لنظام التعليم الفنى قريبًا



وزيرة الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا بأرض المعارض..و600 فرد يقدمون الخدمة



"الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا



الرعاية الصحية تعلن تنفيذ 3600 زيارة منزلية للمعزولين فى بورسعيد



8 معلومات عن أضخم مركز لتطعيمات كورونا بطاقة 10 آلاف مواطن يوميا



وزارة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للاطلاع على كتيب "هنتعلم بورصة"



"الهجرة" تعلن إطلاق التطبيق الإلكترونى "اتكلم عربى" الإثنين المقبل



وزيرة التضامن نعد قاعدة بيانات للمتطوعين بالمبادرات وقريبا معرض لمنتجات الطلاب



الرى: إيرادات الشركة القابضة للرى والصرف تتضاعف لأكثر من 13 ضعف خلال 6 سنوات



