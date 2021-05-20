اليوم السابع
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تنفيذا للمبادرة الرئاسية..

"الهجرة" تعلن إطلاق التطبيق الإلكترونى "اتكلم عربى" الإثنين المقبل

الخميس، 20 مايو 2021 01:02 م
"الهجرة" تعلن إطلاق التطبيق الإلكترونى "اتكلم عربى" الإثنين المقبل وزارة الهجرة
كتب محمود راغب

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تطلق وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق "اتكلم عربي" ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، وذلك يوم الإثنين المقبل 24 مايو الجارى.
 
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة "اتكلم عربي" يمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ أشمل للمبادرة، ليتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 الى 12 سنة.
 
وأضافت الوزيرة أن إعداد وتنفيذ التطبيق يستخدم أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم في تطوير التطبيق مثل استخدام مفهوم التحفيز أو الـ Gamification والذي يضمن تجربة تعليمية تفاعلية ومسلية للأطفال من خلال وجود الألعاب والمسابقات مع فرصة تجميع النقاط والحصول على الجوائز.
 
كما يعتمد التطبيق بالأساس على استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence والذي يضمن تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لكل طفل عل حدة ومن ثم العمل على تقويتها من خلال إعادة المحتوى وتقديم المزيد من التدريبات.

الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

اتكلم عربى

مبادره اتكلم عربى

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