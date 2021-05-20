اليوم السابع
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حركة محليات محدودة لمركز ومدينة كفر الشيخ

الخميس، 20 مايو 2021 11:09 م
حركة محليات محدودة لمركز ومدينة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم (489) لسنة 2021م، الذي تضمن إجراء حركة تنقلات لنواب رئيس مدينة كفر الشيخ والأحياء، بهدف ضخ دماء جديدة؛ لرفع مستوى الأداء ودفع عجلة العمل وتنشيطه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد أن هذا القرار يأتي في إطار خُطة المحافظة لإعادة تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وتنظيم العمل للصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الحركة تكليف محمد صلاح عبد الجليل، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون قرى شرق، للعمل رئيسًا لحي غرب كفر الشيخ، وأحمد عبد الخالق أحمد الجوهري، رئيس حي غرب كفر الشيخ للعمل، نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون قرى غرب "1".

وشملت الحركة، تكليف عوني فتح الله عبد الفتاح بلتاجي، نائب رئيس مركز ومدينة الرياض لشئون قرى المركز، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون قرى غرب "2"، وإنهاء تكليف منصور عبد الونيس عمر، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون قرى غرب، وتكليفه للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تضمنت الحركة - أيضًا – تكليف حازم محمد عبد العزيز سعد خميس، رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة القصب، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون قرى غرب "3"، ومحمد رضا محمد سليمان، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون قرى غرب "2"، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الرياض لشئون قرى المركز.

 

 


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