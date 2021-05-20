حبس ميكانيكى 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بحبس ميكانيكي بتهمة قتل شاب طعنا بمفك بسبب خلافات الجيرة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وامرت بتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

وتلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من مستشفى الدمرداش بوصول شاب (18 سنة)، مقيم بدائرة القسم، جثة هامدة بسبب إصابته بطعنة نافذة فى الصدر.

وانتقل رجال المباحث لمحل سكن الضحية واستمعوا لشهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظوا على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة.

وتبين لرجال المباحث نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وميكانيكي بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى طعن خلالها المتهم المجنى عليه بمفك فى الصدر فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.