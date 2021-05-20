اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 08:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تستضيف مناورات عسكرية بحرية بقيادة أمريكية

الخميس، 20 مايو 2021 03:00 ص
تونس تستضيف مناورات عسكرية بحرية بقيادة أمريكية مناورات - ارشيفية
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت بعرض السواحل الشمالية لتونس مناورات عسكرية بحرية بقيادة الولايات المتحدة بالشراكة مع القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا "أفريكوم" وبمشاركة 13 دولة بينها تونس وتستمر حتى 28 من الشهر الحالي.

و قال العميد بالقوات البحرية التونسية جمال بن عمران خلال مؤتمر صحفي إن تونس تستضيف لأول مرة مثل هذا "التمرين البحري متعدّد الأطراف" مشيرا إلى "أهمية هذه العملية على المستوى الاستراتيجي والعملياتي التي ستسهم في تأمين المجالات البحرية الراجعة بالسيادة لتونس عبر مشاركة المعلومة والتصدي المشترك ومتعدد الأطراف في عرض البحر".

ولفت بن عمران الى أن هذه العملية المشتركة ستسجل مشاركة نحو 600 شخص أجنبي من مختلف الطواقم البحرية.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت في وقت سابق وصول الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري "فونيكس إكسبرس 21" متعدد الأطراف.

 

 

 


تونس

الولايات المتحدة الأمريكية

مناورات

أخبار تونس

تونس اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية التونسى يؤكد ضرورة إيجاد حل لديون الدول الأفريقية

الأربعاء، 19 مايو 2021 06:00 م

انطلاق فعاليات التدريب البحرى "Phoenix Express-2021" فى تونس بمشاركة مصر و13 دولة.. تدريبات تتضمن مجابهة العدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط.. والفرقاطة "الجلالة" تشارك لأول مرة فى مناورة مع الجانب الإيطالى

الأربعاء، 19 مايو 2021 04:37 م

البنك الأوروبى: أولوياتنا فى دعم تونس ستتمحور حول التغير المناخى والطاقة

الأربعاء، 19 مايو 2021 03:00 ص

رئيس حكومة تونس: لا نساند فقط القضية الفلسطينية بل نتبناها عبر مختلف الأجيال

الإثنين، 17 مايو 2021 07:00 م

رئيس تونس يتوجه لفرنسا للمشاركة فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية

الإثنين، 17 مايو 2021 01:18 م

شبيبة القبائل يُسقط الصفاقسي فى تونس بربع نهائي الكونفدرالية.. فيديو

الأحد، 16 مايو 2021 08:08 م

تونس تتسلم 158 ألف جرعة لقاح استرازينيكا

الأحد، 16 مايو 2021 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة