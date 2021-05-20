تونس تستضيف مناورات عسكرية بحرية بقيادة أمريكية

(وكالات)

انطلقت بعرض السواحل الشمالية لتونس مناورات عسكرية بحرية بقيادة الولايات المتحدة بالشراكة مع القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا "أفريكوم" وبمشاركة 13 دولة بينها تونس وتستمر حتى 28 من الشهر الحالي.

و قال العميد بالقوات البحرية التونسية جمال بن عمران خلال مؤتمر صحفي إن تونس تستضيف لأول مرة مثل هذا "التمرين البحري متعدّد الأطراف" مشيرا إلى "أهمية هذه العملية على المستوى الاستراتيجي والعملياتي التي ستسهم في تأمين المجالات البحرية الراجعة بالسيادة لتونس عبر مشاركة المعلومة والتصدي المشترك ومتعدد الأطراف في عرض البحر".

ولفت بن عمران الى أن هذه العملية المشتركة ستسجل مشاركة نحو 600 شخص أجنبي من مختلف الطواقم البحرية.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت في وقت سابق وصول الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري "فونيكس إكسبرس 21" متعدد الأطراف.