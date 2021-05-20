اليوم السابع
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"تموين الإسكندرية": ضبط أجهزة تليفون محمول وملابس رياضية مجهولة المصدر

الخميس، 20 مايو 2021 09:24 م
"تموين الإسكندرية": ضبط أجهزة تليفون محمول وملابس رياضية مجهولة المصدر أجهزة التليفون المحمول بأسواق الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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قاد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة يرافقه مدير عام التجارة الداخلية ومدير إدارة الرقابة بالمديرية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارة تموين وسط، حيث تم شن حملات على أسواق بيع أجهزة التليفون المحمول والإكسسوارات والملابس الرياضية بمنطقة محطة الرمل.
 
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن الحملة قد أسفرت عن تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن أسعار أجهزة التليفون المحمول والإكسسوارات بمحلات مختلفة، وتحرير محضر لمحل ملابس رياضية شهير لعدم وجود مستندات دالة على حيازة أحذية رياضية عليها ماركة شهيرة، وتم تحريز 31 حذاء، وتحرير محضر لمحل بيع أجهزة المحمول، وتحريز 1000 شاحن مجهول المصدر، و600 بطارية موبايل مجهولة المصدر.
 
كما تم تحرير محضر لمحل بيع أجهزة التليفون المحمول، وتحريز 100 شاشة موبايل مجهولة المصدر، و500 كابل موبايل USB  مجهول المصدر، وتحرير محضر لمحل بيع أجهزة التليفون المحمول، وتم تحريز 135 قطعة إكسسوار مجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

اخبار الاسكندرية

تموين الاسكندرية

اجهزة محمول

ملابس رياضية

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