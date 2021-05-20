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تعرف على آخر موعد للتحويل من مدينة لأخرى لحاجزى الإسكان الاجتماعى

الخميس، 20 مايو 2021 05:45 ص
تعرف على آخر موعد للتحويل من مدينة لأخرى لحاجزى الإسكان الاجتماعى وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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حددت وزارة الإسكان يوم 31 مايو كآخر موعد بالنسبة لحاجزى الإسكان للتحويل من مدينة لأخرى، خاصة لمن هم خارج الأولوية فى المدن التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليا، أو التى يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل، بعدد من الإعلانات.
 
ويتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادى عشر - الإعلان الثانى عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومى من 2005 : 2009 - النقابات "محدودى الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها).. وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.
 
ويأتى فتح باب التحويل استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين، ويشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلى المُتقدم عليه.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

محدودو الدخل

اليوم السابع بلس

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