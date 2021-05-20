تدشين أول مصنع لفلنكات السكك الحديدية بـ10 ملايين دولار لخدمة القطار المكهرب

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤون الفنية، إنه تم فتح اعتماد بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد معدات أول مصنع حديث لصناعة فلنكات السكك الحديدية؛ لخدمة القطار السريع المكهرب العلمين السخنة والإسكندرية وجرجوب، وبقية مشروعات القطارات المكهربة ضمن خطة الدولة للتوسع في تلك المشروعات.

وتتوسع مصر فى خطوط السكك الحديدية؛ لربط شرق مصر بغربها وشمالها بجنوبها بسلسلة من خطوط السكك الحديدية؛ للمساعدة فى زيادة حركة نقل البضائع والنقل البرى عبر القطارات الحديثة السريعة .

وأضاف المهندس أسامة مهدى لـ"اليوم السابع"، أن التنفيذ سيتم من خلال شركة "سيجوارت" الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية، بدعم من الشركة القابضة، لافتا إلى أنه لا مانع من الدخول في شراكة مع القطاع الخاص؛ لتدشين مصنع أو أكثر، ولا سيما أن المصنع الحديث يمكن نقله من مكان لآخر بالقرب من الخطوط لعدم احتياجه لبنية أساسية كبيرة.

وأوضح إنه سيتم تحديد مكان إقامة المصنع بالتنسيق مع وزارة النقل وبالقرب من بداية عمل المشروع.