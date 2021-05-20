تجديد محطات مياه الصرف الصحى وخطوط الطرد فى 15 مايو بجمصة بتكلفة 45 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على استكمال أعمال المرحلة الأولى بمشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة 15 مايو بجمصة، بمبلغ قدره 45 مليون جنيه، حيث يجرى العمل بالمرحلة الأولى بالمشروع بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون جنيه.

وذلك لإنهاء مشكلات الصرف الصحى بمساكن المدينة، مضيفا أن ذلك يضع حلا نهائيا لمشكلات 15 مايو بجمصة فى خدمات الصرف الصحى، والتى استمرت لسنوات عديدة.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الإسكان، وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وموافقته السابقة على إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد بالمدينة، حيث سبق وأن وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بروتوكول لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى للمشروع مع المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وذلك فى إطار تنفيذ الشركة للمشروعات القومية.