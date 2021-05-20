بدء تنفيذ خط مياه عزبة المسارع بمركز الشهداء فى المنوفية ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

واصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعمالها فى عدد من قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تواصلت الأعمال فى قرية دراجيل، حيث تم صب أعمدة الدور الثالث علوى بمدرسة الشهيد شوقى الفقى الإعدادية، وتسليح وتركيب خراطيم الكهرباء لسقف الدور الأول علوى بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية، وصب سقف الدور الأول علوى بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية، وصب مسلحة سور محطة معالجة الصرف الصحى من الجهة الشرقية والغربية، العمل بخط المياه 8 بوصة طريق عزبة المسارع بطول 40 متر، كما تم فرد الرمل والزلط لعمل تربة الإحلال بمجمع الخدمات.

وفى زاوية الناعورة استمرت أعمال الحفر بمحطة رفع الصرف الصحى ونزول جزء من الخنزيرة.

وفى زاوية البقلى حيث تم بدء العمل بهدم السور الخارجى للوحدة المحلية بزاوية البقلى لإقامة مجمع الخدمات، كما تم عمل الجسات بموقع المجمع الخدمي.

وفى كفر عشما تم الحفر بالمجمع التنموى ورفع ناتج الحفر أولا بأول، كما تم تشوين الرمل والزلط تمهيدا لفرد ودك طبقة الإحلال بالمجمع الخدمى بدنشواي