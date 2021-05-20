الكهرباء: الانتهاء من استبدال 3 ملايين 100 ألف كشاف بأعمدة الإنارة بأخرى "ليد"

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من استبدال 3 مليون 100 الف كشاف بأعمدة الانار على مستوى الجمهورية بالكشافات الصوديوم عالية الضغط "ليد" ، مؤكدا أن هذه النوعية من الكشافات تعد أعلى كفاءة و أقل استهلاك للكهرباء.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة مشروع تغيير الكشافات بأعمدة الإنارة إلى أخرى "صوديم عالى الضغط" بلغت 2 مليار 100 مليون، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية لتركيبها على مستوى الجمهورية بهدف ترشيد الاستهلاك.

وأوضح، المصدر أنه تم تحويل الكشافات الـ400 وات إلى 150 وات صوديوم عالية الضغط، وذلك بالشوارع الرئيسية، وبالنسبة للشوارع الفرعية تم استبدال الكشافات الـ250 وات بأخرى 100 وات صوديوم عالية الضغط.

وقال المصدر أنه تم إضافة مرحلة جديدة للعقد الأصلى فى حدود 25% من العقد بقيمة 520 مليون جنيه ليصبح العدد الإجمالى 3 ملايين 100 ألف كشاف بقيمة 2 مليار 620 مليون جنيه.