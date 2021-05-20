الفراولة بـ 4 جنيه.. تعرف على أنواعها وأسعارها من داخل مزارع الشرقية.. فيديو وصور

الشرقية - فتحية الديب

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل إحدى مزارع الفراولة، للوقوف على الأنواع واسعارها بالتزامن مع نهاية موسم الحصاد.

ومن جانبه قال حسين الرماح، رئيس الجمعية المركزية للإئتمان الزراعى بالشرقية، إنه يتم زراعة شتلات الفراولة فى موعدين لوجود نوعين منها هما "فريجو، فريش"، مشير إلى أن شتلة الفريج يتم زراعتها فى شهر أكتوبر، ويتم جمعها فى نهاية مارس، إنتهاءً بشهر مايو.

وأضاف "الرماح"، أن الفراولة الفريش، وهذا هو النوع الثانى منها، يتم زراعتها فى شهرى أغسطس وسبتمبر، وتقوم بتجميعها فى نوفمبر.

وأوضح رئيس الجمعية المركزية للإئتمان الزراعى بالشرقية، أن الفراولة سعرها يرتفع مع بداية موسم الحصاد، فيصل إلى 7، و 8 جنيهات للكيلو، وفى نهايته يصل إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد.



حصاد الفراولة



حصاد محصول الفراولة



عملية الحصاد



مزرعة بالشرقية