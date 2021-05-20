الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة فتاة قتلت على يد والدها فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

يعكف رجال الطب الشرعي بالجيزة، على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة فتاة قتلت على يد والدها، بسبب رفضها الزواج من شاب من معارفه فى الحوامدية؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بمنطقة الحوامدية فى الجيزة، حيث تبين أن المتهم اعتدى بالضرب على المجنى عليها، وخنقها، بسبب رفضها الزواج من شاب من معارف والدها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.