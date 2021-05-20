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الصحة: نتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا أول يونيو المقبل

الخميس، 20 مايو 2021 04:00 ص
الصحة: نتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا أول يونيو المقبل الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "نتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من خلال كوفاكس خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وأضاف مجاهد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 فإن زوال الأعراض المرضية  لفيروس كورونا لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

لقاح استرازينكا

كوفاكس

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