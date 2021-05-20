اليوم السابع
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الشرطة المغربية تشتبك مع مهاجرين قرب جيب سبتة الإسباني

الخميس، 20 مايو 2021 04:00 ص
الشرطة المغربية تشتبك مع مهاجرين قرب جيب سبتة الإسباني شرطة المغرب
(وكالات)

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أكد شهود عيان أن قوات الأمن المغربية اشتبكت مع مئات المهاجرين في بلدة الفنيدق قرب جيب سبتة الإسباني مساء أمس الأربعاء، وأن الجانبين تبادلا الرشق بالحجارة.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم "، تحدى مئات المهاجرين إجراءات أمنية مشددة لمحاولة الوصول لجيب سبتة الإسباني، بينما واصلت إسبانيا طرد آلاف وصلوا إليه عبر السباحة أو التسلق على مدى اليومين الماضيين.

وقالت السلطات الإسبانية إنها تمكنت من طرد نحو ثلثي ما يقرب من ثمانية آلاف مهاجر تمكنوا من الوصول للجيب خلال اليومين الماضيين ومن بينهم أطفال دون رفيق لا تتجاوز أعمار بعضهم سبع سنوات.

واتهم خوان خيسوس فيفاس رئيس بلدية سبتة في البداية الرباط بالإخفاق في حراسة جانبها من الحدود، في رد محتمل على استقبال إسبانيا سرا لزعيم جبهة "البوليساريو" لتلقي العلاج.

 

 

 


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