اليوم السابع
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السجن 4 سنوات لصاحب معرض سيارات بمدينة نصر بتهمة التزوير وحيازة سلاح

الخميس، 20 مايو 2021 06:11 م
السجن 4 سنوات لصاحب معرض سيارات بمدينة نصر بتهمة التزوير وحيازة سلاح محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، بمعاقبة صاحب معرض سيارات، بالسجن 3 سنوات، بتهمة تزوير محرر رسمي لتهريب السيارات، والحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة سلاح ناري في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي و أيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب. 
 
كشف أمر الإحالة قيام المتهم، وآخرون سبق الحكم عليهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي هو رخصة تسيير سيارة والمنسوب صدورها لجهة حكومية وهي وحدة مرور البساتين، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه علي إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة منها، وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدونها المجهول بها تلك البيانات وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة، ومهرها بأختام وعلامات عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
 
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص. 

 


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