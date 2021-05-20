السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة محل فى مدينة نصر

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي و أيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

و كشف أمر الإحالة، قيام المتهمين من الأول حتى الثامن، بسرقة المنقولات مبالغ مالية وهاتف محمول، ومحتويات الكشك الخاص، والمملوك للمجني عليهما، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بمحل عملها "كشك"، مشهرين في وجهيهما سلاحيين ناريين، مما بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقولات التي كانت بحوزتهما علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة، حيازة المتهم الأول والثاني سلاحيين ناريين غير مششخنين "فرد خرطوش، وبندقية خرطوش"، كما استخدم المتهم الثاني التهديد ولوح باستخدام العنف في مواجهة موظف عمومي وهو معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، ليحمله بغير حق علي الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وهو التمكن من ضبطه حيث استخدم في ذلك السلاح الناري.