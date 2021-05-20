ازاى تحافظ على سلامة طفلك من مخاطر الإنترنت × 3 خطوات

كتبت هبة السيد

لم يعد لعب الأطفال على الهواتف المحمولة ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، وأصبح استخدام الأطفال حتى الأقل من 5 سنوات للهواتف والإنترنت لساعات طويلة أمر منتشر بشكل كبير، وهو ما يستلزم أن يحمي الآباء أبنائهم خلال استخدام الإنترنت حتى لا يتعرضوا لمشكلات التنمر والابتزاز، ويقدم اليوم السابع أسئلة وأجوبتها عن كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.



س- كيف يكون الأطفال آمنين على الإنترنت؟ ج- يقدم المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع لوزارة الاتصالات، نصائح لاستخدام آمن للإنترنت وهي حافظ على خصوصية معلوماتك وكلمة مرورك، كن حذرًا فيما تنشره من المعلمات على الإنترنت، كن حذرًا بشأن الملفات والبرامج التي تقوم بتحميلها، تذكر دائمًا إغلاق جهازك، تحقق من إعدادات الخصوصية على جهاز، لا تفتح أي بريد إلكتروني مجهول الهوية، لا تتحدث مع الغرباء على الإنترنت، اطلب من والديك دائمًا المساعدة.



س- ما هي نصائح الوالدين للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت؟ ج- يجب إبقاء شاشات أجهزة الكمبيوتر وشاشات الأجهزة الذكية قيد الرؤية من جانب الأبوين قدر المستطاع، يجب تحديد وتنظيم ساعات استخدام الأجهزة الذكية لأطفالك، يفضل زيادة مهارتك في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، يجب ضبط خصائص الرقابة الأبوية على أجهزة أطفالك، يجب منع مشاركة المعلومات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، تحدث مع أطفال عن فوائد ومخاطر استخدام الإنترنت.