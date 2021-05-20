ابتداء من منتصف الليل.. تحويلات مرورية بسبب إغلاق محور اللبينى لإنشاء كوبرى ترسا

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية بداية من منتصف هذه الليلة" 12 منتصف الليل" وحتى الساعة السادسة صباح بعد غدا السبت عند محور اللبينى وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ترسا المستحدث ورفع كفاءة الكوبرى أعلى محور المريوطية ما يستلزم غلق كلى لمحور اللبينى.



وتشمل التحويلات المرورية ما يلى:

القادم من نفق اللبينى ويرغب فى السير باتجاه الطريق الدائرى يستمر فى السير بعد نفق اللبينى لمسافة نحو 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسى يميناً ويستكمل السير بشارع ترعة السيسى حتى تقاطعه مع شارع الأربعين ثم يدخل يساراً فى شارع الأربعين ويستكمل السير حتى محور اللبينى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

القادم من الطريق الدائرى ويرغب فى السير باتجاه نفق اللبينى "شارع الأهرام – شارع الملك فيصل" يدخل يميناً باتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى بنحو 30 متر بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبينى وطريق المريوطية بمحيط منطقة الأعمال ويستكمل السير بطريق المريوطية منه خلال كوبرى ترسا القديم أعلى ترعة المريوطية ثم يسير يساراً بطريق المريوطية باتجاه شارع الأهرام حتى شارع الأهرام وشارع الملك فيصل.

وتعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة كما تنسق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.