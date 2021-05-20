إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب - الزعفرانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى، مساء اليوم الخميس، بطريق غارب - الزعفرانة، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزي لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 90 طريق الزعفرانة - غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزي.

وانتقل لمستشفى رأس غارب اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب للاطمئنان على حالة المصابين، وأمر بتوجيه الرعاية الصحية لهم.

وتبين أن السيارة التي تعرضت للانقلاب، إثر انفجار إطار السيارة الأمامى وتبعه عدم التحكم بعجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة بجانب الطريق.

تبين أن الإصابات مختلفة ما بين جروح سطحية وكدمات وجارٍ تحويل حالة تحتاج إلى جراحة عاجلة .