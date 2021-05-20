اليوم السابع
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أهم النصائح لتقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية

الخميس، 20 مايو 2021 06:00 م
أهم النصائح لتقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية أمراض القلب والسكتة الدماغية
كتبت إيناس البنا

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تظل أمراض القلب السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة، في غضون ذلك ، عرض موقع "medicalxpress" أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على القلب وتقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، وهي كالتالي:

راقب ضغط الدم
 

من المهم الحفاظ على الوزن الصحي، ولكن من المهم أيضًا أن تكون على دراية بالأرقام الأخرى، خاصة ضغط الدم والكوليسترول.التحدي الأكبر هو أنه لا توجد بشكل عام أعراض مرتبطة بارتفاع ضغط الدم ولهذا السبب غالبًا ما يطلق عليه اسم القاتل الصامت.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ، لذلك من الضروري الحفاظ على ضغط الدم منخفضا.

من الناحية المثالية ، يكون ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 مم زئبق. يُقال إنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم إذا كان الرقم الأعلى لديك يتراوح من 120 إلى 139 ملم زئبق أو كان الرقم الأقل يتراوح من 80 إلى 89 ملم زئبق. يميل ارتفاع ضغط الدم إلى التفاقم بمرور الوقت. وأي شيء يزيد عن 140/90 مم زئبق يعتبر ارتفاع ضغط الدم.

تناول أطعمة صحية للقلب
 

تظهر الأبحاث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون المشبعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهذا يعنى تناول ما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا، إلى جانب كونها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية، فإن الفواكه والخضراوات مليئة بالفيتامينات والمعادن المهمة.

قلل الملح والسكر
 

بقدر ما يكون طعمه جيدًا ، فإن الكثير من الصوديوم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذا تجنب الأطعمة المصنعة ، وقم بتخزين مجموعة متنوعة من الأعشاب والتوابل لاستخدامها في الطبخ.

من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي منخفض السكر، حيث تعتبر مراقبة مستويات السكر في الدم أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت مصابًا بداء السكري.

تحرك أكثر
 

توصي إرشادات جمعية القلب الأمريكية بممارسة التمارين متوسطة الشدة 150 دقيقة أسبوعيًا أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط القوي، ومن الناحية المثالية ، سيكون الهدف خمس مرات في الأسبوع.

خفف الإجهاد
 

يمكن أن يكون الإجهاد حافزًا لكثير من الأشخاص، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم لديك ويؤدي إلى عادات أخرى غير صحية، مثل التدخين وصعوبة النوم والإفراط في تناول الطعام.

ضع في اعتبارك التدليك أو اليوجا أو التأمل، اصنع كوبًا من الشاي واستمتع بكتاب جيد، يمكنك ممارسة الرياضة بالذهاب في نزهة على الأقدام.

 


أمراض القلب

السكتة الدماغية

ارتفاع ضغط الدم

نصائح لصحة الجسم

الإجهاد

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