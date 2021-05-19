كتبت فاطمة خليل

أكدت الدراسات والأبحاث منذ بداية وباء فيروس كورونا أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بكورونا، وارتفاع ضغط الدم من بين هذه الأمراض المزمنة، في هذا التقرير نقدم أشياء يجب أن تعرفها عن ارتفاع ضغط الدم وعلاقته بفيروس كورونا ونصائح لمرضى ضغط الدم لضبط معدلات ضغط الدم وتنظيمها قدر الإمكان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، فإن 80 % من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون تمامًا، في حين أن بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى قد تستمر في تطوير أعراض ومضاعفات خطيرة عند إصابتهم بالفيروس التاجي.وبالتالي ، هناك حاجة إلى رعاية إضافية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المصاحبة.

وفقًا للبيانات، كان عدد كبير من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا يعانون من ارتفاع ضغط الدم كحالة طبية أساسية.

وفقًا للدكتور سانتوش كومار دورا، كبير أطباء القلب بمعهد القلب الآسيوي بالهند، فإن ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وغالبًا ما يطلق عليه القاتل الصامت لأنه لا يظهر عليه أي أعراض واضحة.

وقال الدكتور سانتوش إن المستويات المتزايدة من الإجهاد وقلة الأنشطة الخارجية وأنماط الحياة غير الصحية تزيد من انتشار ارتفاع ضغط الدم في الوقت الحاضر.





واقترح أنه يجب فحص ضغط الدم على فترات منتظمة، وإذا كان مرتفعاً يجب العمل من أجل الوصول به إلى المعدل الطبيعي.

إدارة ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم مرحلة يكون فيها ضغط الدم الانقباضي بين 120 إلى 139 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بين 80 إلى 89 ملم زئبق.

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم الانقباضي 140 ملم زئبق أو أكثر وضغط الدم الانبساطي 90 ملم زئبق أو أكثر من الأفضل التحكم في ضغط الدم في مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم لتجنب أي مضاعفات.

- فيما يلي 5 طرق سهلة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم



1-اتباع نظام غذائي صحي



إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقطع شوطًا طويلاً في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم إذا كنت ترغب في تجربة بعض الأنظمة الغذائية ، فإن نظام DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) هو نظام شائع مصمم للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تأكد من شرب كمية كافية من الماء لتحافظ على رطوبتك.

2- السيطرة على التوتر



بسبب الوباء المستمر، فإن مستويات التوتر في ارتفاع، وبالتالي يجب اتباع طرق تخفيف التوتر مثل اليوجا والتأمل والعلاج بالروائح لتهدئة عقلك وجسمك.

3- تناول الدواء بانتظام



إذا وصفت لك أدوية لارتفاع ضغط الدم، فلا تفوتها إلا إذا نصحك طبيبك بذلك يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقلبات مفاجئة ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

4- الإقلاع عن التدخين



يمكن أن تؤثر العادات غير الصحية مثل التدخين على ضغط الدم وصحة القلب وإيقاع الساعة البيولوجية.

5- الحفاظ على وزن صحي



إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان 10 % فقط من إجمالي وزن جسمك يمكن أن يفعل المعجزات في التحكم في ضغط الدم.